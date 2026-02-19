Alluvione in Calabria, Agrocepi: ‘Aziende agricole in ginocchio, servono interventi immediati’

Condividi

Alluvione in Calabria, Agrocepi lancia l’allarme: aziende agricole in ginocchio. Servono interventi immediati

Martinangelo annuncia una visita nelle aree colpite e si congratula per il Peperoncino di Calabria IGP

L’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria negli ultimi giorni ha provocato danni ingenti a famiglie, imprese e, in particolare, al comparto agricolo. Campi allagati, strutture compromesse, produzioni distrutte e infrastrutture rurali gravemente danneggiate stanno mettendo in seria difficoltà centinaia di aziende. In molte zone il territorio è in ginocchio e cresce la preoccupazione per la tenuta economica delle imprese e per il futuro delle produzioni.

L’allarme di Agrocepi

Agrocepi, a livello nazionale e regionale, esprime piena vicinanza agli agricoltori colpiti e chiede interventi immediati, concreti e strutturati a sostegno delle aziende danneggiate.

L’organizzazione ricorda come l’agricoltura rappresenti non solo un settore economico strategico, ma anche un presidio fondamentale per la tutela del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

«In queste ore stiamo ricevendo segnalazioni da numerose aziende che hanno subito danni ingenti a colture, attrezzature e strutture produttive», dichiara Cristian Vocaturi, Presidente di Agrocepi Calabria e Vice Presidente Vicario nazionale.

«È indispensabile intervenire subito con procedure rapide e misure straordinarie. Senza ristori tempestivi, sospensioni fiscali e strumenti di sostegno al reddito, molte imprese rischiano di non riuscire a ripartire. L’agricoltura non può essere lasciata sola».

Agrocepi esprime apprezzamento per la tempestiva attivazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ma ribadisce la necessità di un coinvolgimento coordinato di tutte le istituzioni competenti per attivare rapidamente misure di ristoro e interventi straordinari.

La visita del Presidente Martinangelo

Il Presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione in contatto con Vocaturi e ha annunciato che nei prossimi giorni visiterà personalmente le aree colpite per incontrare le imprese e verificare da vicino le criticità.

Martinangelo ha inoltre espresso congratulazioni per il riconoscimento del Peperoncino di Calabria IGP, definendolo un risultato di grande valore per il comparto agroalimentare regionale e un segnale concreto di fiducia per la ripartenza della Calabria.

Un segnale di speranza in un momento difficile

In un contesto segnato dall’emergenza, il riconoscimento IGP rappresenta un elemento di speranza: dimostra come il territorio possa ripartire valorizzando le proprie eccellenze, la qualità delle produzioni e il lavoro delle imprese agricole.

L’impegno di Agrocepi

Agrocepi continuerà a farsi portavoce delle istanze degli agricoltori calabresi nelle sedi istituzionali, affinché nessuna azienda venga lasciata sola e venga garantito un sostegno reale e tempestivo al sistema agricolo regionale, condizione indispensabile per la ripresa economica e sociale dei territori colpiti.