A Zagarise arrestato 63enne per detenzione di arma clandestina

I Carabinieri della Stazione di Zagarise (CZ), coadiuvati da personale del Nucleo CC Forestale di Sersale, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione di arma clandestina un uomo 63enne di Zagarise, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa.

L’arresto in flagranza di reato scaturisce da una perquisizione d’iniziativa effettuata dai militari dell’Arma all’interno di un terreno in uso al 63enne, nel corso della quale, i Carabinieri, oltre ad aver accertato, la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi direttamente su suolo e di 18 animali da allevamento, tra ovini e suini, privi di tracciabilità, hanno rinvenuto occultata all’interno di una capanna in lamiera, una pistola calibro 7.65 modello MANURHIN PP WALTHER con matricola abrasa e 37 proiettili dello stesso calibro, illecitamente detenuti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro dell’Arma e delle munizioni e all’arresto dell’uomo, che, all’esito dell’udienza di convalida innanzi al Gip di Catanzaro, è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.