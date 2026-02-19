Catanzaro Contemporanea 2.0: prosegue la rassegna con la residenza di Sonia Andresano

Condividi

Continua a crescere Catanzaro Contemporanea 2.0, la rassegna d’arte contemporanea promossa dall’Associazione Visionaria, che in questi giorni ospita a Catanzaro la residenza d’artista di Sonia Andresano.

Il progetto rappresenta un nuovo tassello del percorso avviato la scorsa estate con la tre giorni al Complesso Monumentale del San Giovanni, confermando la volontà di dare alla Calabria un ruolo attivo nel dibattito nazionale sull’arte contemporanea.

Una residenza che intreccia arte e territorio

La presenza di Sonia Andresano si inserisce nell’obiettivo della rassegna di creare spazi di confronto tra artisti, comunità e operatori culturali, favorendo processi di produzione condivisa e rafforzando il tessuto culturale regionale.

La residenza diventa così un luogo di relazione, in cui arte e territorio dialogano generando nuovi linguaggi e nuove forme di ricerca.

L’artista

Nata nel 1983, Sonia Andresano sviluppa una poetica che unisce identità e nomadismo, muovendosi tra scultura, video, performance e sound art.

La sua ricerca, spesso autobiografica, si apre a una lettura più ampia del mondo, in cui oggetti, gesti e azioni diventano punti di partenza per nuove narrazioni.

La fase di lavoro a Catanzaro

Durante la residenza, l’artista è impegnata nella fase di ideazione e progettazione dell’opera, lavorando alla definizione dei nuclei concettuali e dei dispositivi formali che costituiranno l’ossatura del progetto.

Questa prima fase, dedicata alla ricerca e alla sperimentazione, pone particolare attenzione al dialogo con il contesto sociale e culturale della città.

Seguirà una seconda fase, dedicata alla produzione e realizzazione dell’opera, in cui le riflessioni maturate prenderanno forma compiuta, rafforzando il legame tra pratica artistica e territorio.

Un progetto che genera vitalità culturale

Catanzaro Contemporanea prosegue così il proprio percorso, sostenendo la diffusione del pensiero contemporaneo come enzima culturale capace di generare nuova vitalità nei luoghi, nei paesaggi e nelle comunità.

www.instagram.com/catanzarocontemporanea