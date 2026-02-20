Catanzaro, crolli interni in un edificio del centro storico: strada chiusa e Vigili del Fuoco sul posto

Condividi

Catanzaro, crolli interni in un edificio del centro storico: Vigili del Fuoco al lavoro per la verifica di stabilità

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è intervenuta questa mattina nel centro storico della città, in via Carlo V, per una verifica di stabilità su un edificio vetusto di tre piani fuori terra.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del prolungato stato di abbandono, all’interno dell’immobile si sono verificati crolli di porzioni di pareti e solai, determinando una situazione di instabilità delle murature perimetrali, che presentano un evidente rigonfiamento verso l’esterno.

L’intervento

L’operazione, coordinata dall’Ispettore Antincendi Massimo Conforti, è stata finalizzata a una prima verifica visiva dello stato dei luoghi, utile a valutare l’entità del danneggiamento e i rischi connessi alla staticità della struttura.

Viabilità interdetta in via precauzionale

In via cautelativa, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito, in attesa di ulteriori accertamenti tecnico‑strumentali da parte degli enti competenti, necessari per definire gli interventi di messa in sicurezza.