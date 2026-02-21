Catanzaro, incendio in un appartamento al quinto piano in Viale Isonzo: Vigili del Fuoco salvano tre persone

Condividi

Catanzaro, incendio in un’abitazione al quinto piano: intervento dei Vigili del Fuoco in Viale Isonzo.

Squadre in azione con autobotte e autoscala

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala, sono intervenute in Viale Isonzo n. 222 per l’incendio di un’abitazione situata al quinto piano di uno stabile.

Fuga di gas all’origine del rogo

Il rogo ha interessato il locale cucina, a seguito di una sfiammata riconducibile a una fuga di gas.

All’interno dell’appartamento si trovavano il proprietario, la moglie e la figlia; solo il proprietario ha riportato ustioni.

Occupanti messi in salvo

I tre occupanti, messisi in sicurezza sul balcone, sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco, accompagnati in zona sicura e affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118.

Forze dell’ordine sul posto

L’intervento ha visto operare accanto ai vigili del fuoco le pattuglie della Polizia di Stato a cui si sono aggiunte anche quelle dei Carabinieri.

Non si registrano danni alla struttura.