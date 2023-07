La lametina Teresa Paonessa nuova Correttrice Nazionale del Terz’Ordine dei Minimi, nel consiglio anche il lametino Mimmo Famularo

Lo scorso 7 luglio, una gaudiosa notizia raggiunge la comunità minima di Sambiase- Lamezia Terme con l’avvenuta nomina della nuova Correttrice Nazionale del Terz’Ordine dei Minimi (TOM), nella persona della sig.ra Teresa Paonessa, ex-Correttrice Provinciale TOM della Provincia “San Francesco”.

Teresa Paonessa membro della fraternità TOM di Lamezia Terme-Sambiase (CZ) ha da sempre testimoniato la Regola del Santo Patrono della Calabria con umiltà, dedizione ai più fragili, ai malati ed a tutti i sofferenti nel corpo e nell’animo. Cresciuta sin da ragazza alla scuola dei padri minimi di Sambiase, ha coltivato la sua fede trasformandola in tangibile testimonianza, vivendo nel mondo, illuminata dal carisma del Frate da Paola. Da sempre impegnata non solo e soltanto nella sua parrocchia, quanto in ogni comunità che ne ha richiesto il supporto, cuoca dei campi scuola di numerosi ragazzi, è oggi emblema di coraggio e serenità che dimora nel cuore di chi ha fede e certezza di speranza in Cristo. Lei, infatti, ha fatto suo l’insegnamento di San Francesco di Paola: “L’amore non sa che cosa sia difficoltà, perché Iddio supplisce la nostra debolezza”.

La comunità di Sambiase rappresenta una delle numerose comunità appartenenti al Terz’Ordine, la grande famiglia che, a livello mondiale, unisce tutti i devoti a San Francesco, ed in particolare coloro che ne hanno sposato la Regola divenendoTerziari Minimi.

Fu San Francesco a fondare l’ordine dei Minimi. Egli da giovane eremita in poco tempo, infiammò lo spirito di numerosi giovani che gli manifestarono, con incisività, il desiderio di avvicinarlo. Con il trascorrere degli anni, intorno al Paolano si formò così, un piccolo gruppo di eremiti. Per loro Francesco dapprima costruì cellette e poi, una prima chiesetta dovendo così, rinunciare allo stile di vita eremitico – inteso come vita solitaria – per aprirsi ad una forma di vita comunitaria (cenobitismo), che lo portò a fondare appunto l’Ordine dei Minimi. Accanto all’ordine religioso, il Santo fondò appunto, il ramo laico della comunitàTerz’Ordine dei Minimi , per unire fra loro gli uomini a Dio, legandoli come fratelli.

Coloro, come fatto appunto da Teresa Paonessa, che professano la devozione di terziari minimi, entrano a far parte di una grande e straordinaria famiglia. Fra di loro, i numerosi minimi sparsi nel mondo, si riconoscono come confratelli in San Francesco. Crescono alla scuola del santo e sono legati da un profondo senso di fratellanza.

Grande gioia, dunque, per una nomina che si caratterizza non per il suo essere celebrativo incarico quanto silenzioso servizio in carità e fratellanza.

E così lo scorso 4 luglio, a norma dell’art. 47 delle Costituzioni del Terz’Ordine dei Minimi, il Correttore Generale dell’Ordine, P. Gregorio Colatorti dopo aver preso visione della rosa di nomi candidata alla Presidenza Nazionale TOM, sentito il Consiglio generalizio del Prim’Ordine e dopo aver ricevuto il consenso dell’interessata ha ufficializzato il ruolo di Teresa Paonessa.

Alla neo-Correttrice Nazionale, si affianca il Consiglio direttivo, eletto allo scorso Congresso Nazionale TOM e così composto: Valentina Ferullo (Napoli), Domenico Famularo (Lamezia Terme), Antonio Cariati (Sartano), Antonietta Saccotelli (Bari), Delia Scarnà (Paola) e Paola Bartolucci (Civitavecchia).

Saranno dunque due i lametini al servizio del Terz’Ordine dei Minimi a livello nazionale.

Teresa Paonessa è la seconda Correttrice che la Calabria invia al TOM Nazionale (dopo Giovanni Spatafora di Cosenza), e la prima della Fraternità di Sambiase.