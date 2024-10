1° novembre Anniversario pio transito Natuzza Evolo e 10 novembre Ricorrenza dell’arrivo dell’effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime

Condividi

Saranno due i momenti significativi che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre presso la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati: il 15° anniversario del pio transito di mamma Natuzza, venerdì 1° novembre, Solennità di tutti i Santi e la 31a ricorrenza dell’arrivo dell’effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, domenica 10 novembre.

Questi eventi, nell’anno dei festeggiamenti del centenario della nascita di Natuzza Evolo (1924-2024), per gli aspetti che li caratterizzano, rivestono un particolare valore di fede e di partecipazione, nel ricordo della vita semplice e modesta, povera e nascosta dell’umile donna di Calabria, docile strumento nelle mani di Dio.

Nella giornata del 1° novembre si celebreranno nel Santuario della Fondazione due Sante Messe, alle ore 11:00 e alle ore 18:00, facendo memoria di quanto costantemente ricordava la Serva di Dio, che a coloro che incontrava raccomandava in maniera premurosa:Facciamoci santi in compagnia.

Domenica 10 novembre, le due celebrazioni giornaliere, alle ore 11:00 (sul sagrato del santuario se le condizioni meteo lo consentiranno) e alle ore 18:00, saranno anche l’occasione di ritrovo per i tanti aderenti ai Cenacoli di preghiera sparsi in Italia e all’estero,sorti su ispirazione di Natuzza per volere di Gesù e della Madonna. “I Cenacoli vogliono vivere e operare all’interno della Chiesa, come lievito, luce e sale, con lo spirito di quella prima comunità cristiana, che si trovava unita intorno all’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera e nella comunione fraterna”. Ed ancora Natuzza: “In ogni casa ci vorrebbe un piccolo cenacolo, pure di un’Ave Maria al giorno”.

La giornata di festa del 10 novembre avrà inizio alle ore 8:00con l’apertura del cancello della Villa della Gioia e l’accoglienza dei pellegrini che potranno visitare la tomba di mamma Natuzza in maniera continuativa per l’intera giornata.