Lamezia, don Luca Gigliotti è il nuovo Rettore della Chiesa di Santa Chiara

Il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, ha nominato don Luca Gigliotti Rettore della Chiesa di Santa Chiara.

La scelta del Vescovo, ricaduta su un sacerdote da anni impegnato con i giovani ed effettuata dopo la decisione dei Missionari della Via di andare via dalla Diocesi, contrariamente a quanto lo stesso monsignor Parisi aveva loro suggerito, punta a fare di Santa Chiara, fra le altre cose, un Centro Diocesano per la Pastorale giovanile e del Progetto Policoro, di cui don Luca è responsabile anche a livello regionale, e per la Pastorale Vocazionale e Familiare dell’intera Diocesi.

Un’altra tappa, quindi, va ad aggiungersi al percorso che monsignor Parisi, sin dal suo arrivo in Diocesi, ha inteso intraprendere nel cammino di evangelizzazione e di crescita della comunità lametina.

Don Luca, che ha già in cantiere varie iniziative da portare avanti nella Rettoria, farà il suo ingresso a Santa Chiara domenica 19 gennaio alle ore 18.