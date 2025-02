A Cosenza gli Oratori Anspi della Calabria incontrano il presidente nazionale Giuseppe Dessì

Condividi

Un bellissimo evento ieri sera nella nostra terra calabra, evento che va evidenziato perché le belle notizie vanno sempre raccontate.

Ieri sera infatti gli ORATORI ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia che riunisce Oratori e Circoli d’Italia) della Calabria hanno incontrato presso l’Oratorio, Giovanni Paolo II, della Parrocchia S. Agostino Morelli – Casali del Manco, Cosenza, il Presidente Nazionale ANSPI Avv. GIUSEPPE DESSÌ, il segretario generale don Alessandro Bottiglieri, il presidente dell’Anspi Calabria, Massimo Scarpelli; presente anche Mons. Citrigno parroco di Casali.

In un clima di gioia e di condivisione, i responsabili degli Oratori hanno avuto la possibilità di consolidare la propria vocazione e passione per la vita oratoriale.

Nel corso della vita chi è “passato” per una Parrocchia e per la vitalità che un Oratorio offre conserva insegnamenti e ricordi fatti di gioia, di feste, di giardini, campetti, preghiere e incenso… Gli Oratori Anspi, si propongono di promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto, di essere luoghi dove trascorrere il tempo libero coltivando degli interessi che vanno a favorire una crescita personale e comunitaria dal punto di vista culturale, spirituale e sociale.

Abbiamo avuto modo, durante la serata, di apprendere la storia di Mons. Bello, il fondatore dell’Anspi che, con il beneplacito di Papa S.Paolo VI, ebbe l’intuizione di “organizzare il tempo libero” dei fedeli che frequentavano le parrocchie per la pratica solo strettamente religiosa.

Sapere di avere una storia e che storia (che per motivi di spazio non possiamo raccontare nel dettaglio) contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza dei presenti ad una realtà importantissima in tutta Italia e dedita alla formazione ed educazione di grandi e piccoli; l’Anspi è presente in 17 regioni, 72 province, 1800 società sportive affiliate, con circa 270.000 associati.

Interessante anche apprendere dal segretario generale don Alessandro Bottiglieri che l’Anspi Oratori di Italia è iscritto al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). L’iscrizione nel Runts richiede il rispetto di obblighi di trasparenza e di obblighi relativi ai bilanci, agli eventuali organi di controllo e alla governance.

Tra gli applausi arrivano i ragazzi con la prestigiosa coppa vinta dall’Oratorio “San Nicola il Pellegrino” di Montalto Uffugo Scalo, unico a rappresentare la Calabria, nell’ambito dell’evento “Oratorio in Festa ANSPI” che si è tenuto quest’estate a Bellaria in provincia di Rimini.

Durante la serata vi è stato uno scambio di esperienze e la condivisone dell’entusiasmo e delle speranze, che alimentano l’operato dei responsabili presenti. Bellissima e degna di nota l’esperienza condivisa dei ragazzi dell’Oratorio “Insieme per Vincere” di Placanica che su 1000 abitanti ha 150 tesserati e che spende il proprio impegno nel doposcuola, nel pilates, nel servizio civile e nei corsi di informatica e non solo… Gli oratori calabresi Anspi sono ben ventisette, presenti tra gli altri i rappresentanti degli Oratori di Cetraro, Locri, Rende con il giovanissimo Oratorio “Chiara e Carlo” della parrocchia di S.Maria della Consolazione in Arcavacata, guidato dal presidente don Mario Ciardullo che ha omaggiato i vertici dell’Anspi con “la prima salsiccia fatta in un Oratorio”.

Durante il curatissimo buffet offerto dall’Oratorio G.P.II sono state consegnate ai “vertici” anche delle ceramiche commemorative: bellissima l’idea dell’Oratorio, “Nel posto giusto” di Bisignano, guidato da don Luciano Fiorentino, che ha pensato di rappresentare sulle loro ceramiche tipiche, la nostra regione con i 27 Oratori dislocati sul territorio.

Gli Oratori calabresi Anspi raccolgono entusiamo, ma non potrebbe essere diversamente con un fantastico, appassionato, presidente nazionale Avv. Giuseppe Dessì e gli altrettanto vivaci vertici calabresi Massimo Scarpelli e Enzo Sparanelli! Insieme con il loro supporto e quello di tutti i sacerdoti e volontari che nelle parrocchie non si arrendono al banale, allo scontato, al “così fan tutti”, i presenti hanno ancora una volta accettato la grande sfida di stare al passo con i tempi e linguaggi nuovi dei giovani, per fare di questo loro futuro, un futuro dove, per dirla alla Don Bosco, diventino “buoni cristiani e onesti cittadini” e dove come raccomandato da Papa Francesco, l’Oratorio Anspi continui a “fare chiasso”.

Luisa Loredana Vercillo