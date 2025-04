Rende, dal 21 al 27 aprile nella Chiesa di Gesù Misericordioso, settenario e Festa della Divina Misericordia

Condividi

Dal 21 al 27 Aprile, nella chiesa di Gesù Misericordioso in Santo Stefano di Rende, Cosenza, si terrà il settenario e la festa della Divina Misericordia.

Ogni giorno, come è consuetudine, ci sarà la recita della coroncina non alle 15, ma alle 18.30 a cui seguirà la S.Messa delle 19. In particolare nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato, la S.Messa verrà presieduta rispettivamente da don Luca Perri, parroco della Cattedrale di Cosenza e Direttore dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi cittadina; da don Mauro Fratucci, parroco di “San Michele Arcangelo” in Fuscaldo e Vicario della Forania Marina e da Don Cosimo De Vincentis parroco della chiesa “Santa Famiglia” in Andreotta di Castrolibero e Vicario della Forania Serre.Domenica 27, Festa della Divina Misericordia con la S.Messa solenne.

“La particolarità di questo settenario” come fa notare il Parroco di S.Maria della Consolazione in Arcavacata, Don Mario Ciardullo, “ è che per prima volta si pregherà alla presenza delle reliquie dei santi polacchi più importanti e venerati nella Chiesa Cattolica: San Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska in primis, ma anche il beato Sopocko, e San Massimiliano Maria Kolbe…”

Don Mario Ciardullo invita i fedeli: “soprattutto i gruppi legati alla devozione nata dalla suora e dal Papa polacco a venire a pregare nella nostra chiesa unica in Italia e che custodisce le reliquie di questi giganti della santità, prendendo parte al settenario e soprattutto alla S.Messasolenne nel giorno della Divina Misericordia, il 27 aprile. Fu Gesù stesso, nelle sue apparizioni, che chiese alla suora polacca di venerare la sua immagine, mi auguro che in tanti vogliano tuffarsi nel cuore misericordioso di Gesù…”conclude il Parroco.

Nella chiesa di Gesù Misericordioso, infatti, durante la Messa solenne celebrata pochi giorni fa, il 30 marzo,sono state intronizzate le preziose reliquie di prima classe del sangue di San Giovanni Paolo II, un frammento di osso di Santa Faustina Kowalska, un frammento di osso del beato Michał Sopoćko direttore spirituale di santa Faustina e apostolo della Divina Misericordia nonché l’ultima pietra della sua casa natale, un ciuffo di capelli di S. Massimiliano Maria Kolbe morto ad Auschwitz dando la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia, ed infine una tela imbevuta di sangue di Santa Caterina da Bologna il cui corpo incorrotto è uno dei casi più famosi.

Luisa Loredana Vercillo