A Falerna marina festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola

Venerdì 01/08/2025 è iniziata la Novena in preparazione alla Festa in onore di San Francesco di Paola della Parrocchia di Falerna Marina.

Nella serata del 07/08/2025 si è tenuta una prima Santa Messa celebrata da Don Francesco Benvenuto con la presenza della Statua di San Francesco della Parrocchia SS. Antonio Abate e San Francesco di Paola presso il campo sportivo della Società “Costa Del Lione”, nell’occasione erano presenti anche le autorità civili quali il Sindaco di Gizzeria Francesco Argento e il Consigliere Regionale Pietro Raso che hanno preso parte alla celebrazione assieme ad un nutrito gruppo di fedeli.

A partire da oggi entriamo nel vivo dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono con il Triduo che vedrà un’altra Santa Messa in spiaggia, per celebrare il Santo protettore della gente di mare, presso il “Riva Restaurant & Lounge Bar” a partire dalle 19:00. Seguirà poi in serata dalle ore 21:00 un evento messo in programma dal “Comitato Festa” che allieterà grandi e piccini grazie alla presenza della “Combriccola dell’Allegria”.

Sabato 09/08/2025 ci sarà un primo momento di preghiera alle ore 17:00 nei pressi del Maxi Contè Supermercati di Falerna Marina con la presenza del noto Artista Canoro Albano Carrisi. Alle 18:30 è previsto l’arrivo della Reliquia del “dito” di San Francesco davanti alla Chiesa con la presenza dei portantini, successivamente dalle 19:00 la Santa Messa e novena in onore al Santo Patrono presieduta da Don Sergio Gigliotti. Nella serata dalle ore 22:00, il “Comitato Festa” ha organizzato sul lungomare nei pressi del “Ristorante pizzeria Charly 2”, un concerto live in Tributo al grande artista “Rino Gaetano” cantato da “GRAZIANO” vincitore del Contest televisivo “Don’t Forget the Lyrics”.

Domenica 10/08/2025 alle ore 09:00 Santa Messa presieduta da Don Pietro Folino Gallo, nello stesso orario è prevista la presenza, per le vie del comune litoraneo, dei “Giganti di Taurianova” dei F.lli Taverna, a seguire dalle ore 10:30 partirà dall’area “Sosta Camper Lido Berardelli” la Processione votiva del Santo a mare con il Rito della Corona ai caduti. Nel pomeriggio dalle ore 18:00 Solenne Messa in onore di San Francesco di Paola presieduta da Don Fabio Stanizzo, ore 19:15 uscita dalla Chiesa del Santo e della Reliquia che stazioneranno all’interno del sottopasso Autostradale (adiacente la Parrocchia) per l’atto inaugurativo del “MURALES IN ONORE AL SANTO” realizzato dall’artista lametino Antonio Saladino (Squad Rebel) e fortemente voluto dal “Comitato Festa”. Dopo il rientro gioioso e solenne di San Francesco nella Chiesa parrocchiale si terrà l’atto conclusivo dei festeggiamenti civili, che vedranno la presenza del Maestro “Santino Cardamone” in live, concerto che si svolgerà in via Papa Giovanni XXIII zona parcheggio dinnanzi al noto locale Plà (Piccolo Laboratorio Artigianale).