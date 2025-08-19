Restaurata la statua di San Francesco di Paola della chiesa Santa Maria Immacolata di Quinzi in Serrastretta

Condividi

Nei giorni scorsi, nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Immacolata di Quinzi (Serrastretta), la comunità si è riunita in preghiera per vivere un momento di particolare intensità spirituale: la presentazione e benedizione della statua lignea restaurata di San Francesco di Paola.

La celebrazione è iniziata con la presentazione dell’effigie, accompagnata dalla venerazione di due reliquiepreziose giunte per l’occasione dal Santuario di Paola per volontà dei Frati Minimi: un frammento ex ossibus e unpezzo del mantello del Santo Taumaturgo. Le reliquie sono rimaste esposte alla venerazione dei fedeli durante la celebrazione e, al termine, sono state riportate al Santuariodi Paola, custodite come sempre dai Frati Minimi.

La statua, dopo la benedizione, è stata collocata su un piedistallo in legno offerto dalla famiglia dell’Ing. Giuseppe Mascaro e trova ora posto nella navata laterale della chiesa. Il restauro è stato realizzato egenerosamente offerto da Nicola Sposato, che concura e professionalità ha restituito all’effigie la sua originaria bellezza.

La Celebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Vincenzo Arzente, cappellano dell’ospedale di Paola, è stata vissuta come un momento di ringraziamento e di riscoperta delle radici di fede della nostra terra di Calabria.

Al termine, sono state distribuite ai fedeli leimmaginette dell’effigie, con sul retro la preghieradi intercessione a San Francesco di Paola,recitata coralmente da tutta l’assemblea.

La serata ha rappresentato un segno di cura e attenzione verso il patrimonio spirituale e artistico della parrocchia : la statua, che nel tempo aveva subito i segni naturali dell’usura, torna oggi, dopo il restauro, ad essere esposta in chiesa come memoria viva di una tradizione che appartiene alla storia della Calabria e della comunità.