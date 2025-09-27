Lamezia, la Comunità del Carmine saluta il parroco Don Pino Latelli

Condividi

La Comunità parrocchiale del Carmine si prepara a vivere per domani domenica 28 settembre un momento speciale: il saluto e il ringraziamento al parroco don Pino Latelli, che dopo tanti anni di servizio lascia la guida della parrocchia.

La lodevole iniziativa, partita dalla sensibilità di un gruppo di fedeli della Parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme, prevede la celebrazione della Santa Messa domenicale al termine della quale un fedele terrà un breve discorso di ringraziamento e rivolgerà un saluto a Don Pino offrendogli un dono come segno dell’affetto della comunità. Immancabile, al termine della funzione religiosa, il buffet.

Alla attesa celebrazione ha garantito la sua gradita presenza anche don Gigi Iuliano, che ha condiviso con don Pino, per diversi anni, la guida della parrocchia. Durante gli anni difficili della pandemia di Covid-19 don Pino e don Gigi – sacerdoti conosciuti per la loro vicinanza alla gente e la sensibilità verso i più fragili – si sono trovati a vivere, come tutti i pastori, un tempo di prova e di trasformazione. Le chiese vuote, il silenzio delle celebrazioni senza popolo mettevano a dura prova la vita parrocchiale, ma non fermarono la loro missione. Nonostante la distanza fisica, hanno cercato strade nuove per restare accanto alla comunità: la Messa trasmessa in streaming, le omelie condivise sui social, i messaggi di conforto inviati ai malati e agli anziani soli. Le loro parole diventavano lampade accese in un tempo di paura, ricoerdando a tutti che la fede non si chiude dietro una porta, ma che accompagna anche nei momenti difficili.

Ora il Signore ha chiamato don Pino a una nuova missione. Il Vescovo di Lamezia Terme monsignor Serafino Parisi, infatti, lo ha nominato Rettore della Rettoria dell’Addolorata di Lamezia Terme. Contemporaneamente svolgerà il ministero pastorale sacerdotale come collaboratore anche nella Parrocchia della Beata Vergine Addolorata (Pietà) di Lamezia Terme. Inizierà il nuovo cammino il 1 ottobre, festa di Santa Caterina di Lisieux.