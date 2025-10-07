Lamezia, il Padre Provinciale Frati Minori Cappuccini della Provincia di Calabria fra Giovanni Loria in visita alla fraternità “Sant’Elisabetta d’Ungheria”

Condividi

Nei giorni scorsi la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare – Fraternità “Sant’Elisabetta d’Ungheria” di Lamezia Terme – ha ricevuto la visita fraterna del Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Calabria fra Giovanni Loria e del suo vicario fra Francesco Donato.

L’incontro, si è svolto nei locali dell’Oasi Francescana e, dopo la preghiera iniziale, il Provinciale ha spiegato come sia importante, all’interno della visita annuale ai vari conventi, incontrare l’Ofscome parte integrante della loro famiglia con cui si vive “in comunione vitale e reciproca”.

Fra Giovanni ha evidenziato, oltre alla bellezza del carisma Francescano, come l’impegno primario per noi cristiani sia quello, come insegna il serafico Padre Francesco, di avere la forma del santo vangelo e di essere conformati a Cristo e alla sua santissima umanità.

Inoltre, ha ricordato come Francesco, sofferente e quasi morente, eleva al suo Signore quel canto di lode che ” sgorga da un cuore paziente” con quello stesso “compaziente dolore” che sentì quando sul monte della Verna “ricevette l’ultimo sigillo” che lo conformò in maniera completa a Cristo.

Il Provinciale, nella seconda parte della visita, ha poi incontrato gli Araldini, i piccoli dell’Ordine Francescano, conversando con loro con l’affabilità e la semplicità di un affettuoso amico. In particolare, oltre alla ricchezza di questi bambini e la spontaneità con cui si sono rivolti a lui, ha apprezzato la presenza di tutti i genitori sempre partecipi in questo cammino francescano.

Gli Araldini, dal canto loro, dopo averlo accolto con il “il canto della gioia” cantato e suonato dagli stessi bimbi con chitarra, tamburo, maracas e tamburello e animato con un balletto, gli hanno regalato un ritratto da loro preparato e fra Giovanni ha assicurato loro, che lo attaccherà nella sua stanza.

La Fraternita Ofs e gli Araldini ringraziano, con premuroso affetto, fra Giovanni Loria e fra Francesco Donato.