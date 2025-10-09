Lamezia, ingresso del nuovo Rettore Don Pino Latelli nella Chiesa dell’Addolorata

Condividi

Grande giornata di festa Domenica scorsa per l’ingresso del nuovo Rettore nella Rettoria della Addolorata di Lamezia Terme dove Don Pino Latelli, che già nei giorni scorsi ha preso servizio come collaboratore nella Chiesa della Pietà di Lamezia Terme, ha iniziato il suo ministero pastorale.

La celebrazione è iniziata con una processione dei Celebranti e dei ministranti diretta verso la splendida Chiesa della Addolorata, per l’occcasione addobbata a festa, dove si erano già radunati numerosi fedeli, per dare a Don Pino il loro benvenuto. Presenti alla celebrazione anche molti fedeli giunti dalla vicina Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine che hanno fortemente desiderato accompagnare don Pino alla nuova sedecon affetto e la preghiera.

La Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Vicarioforaneo di San Pancrazio Padre Ivano Scalise, anch’egli trasferito in una nuova sede e precisamente a Corigliano, si è svolta in un clima di profonda gioia e partecipazione,

Parole di benvenuto sono arrivate da Padre Ivano che ha sottolineato: “La nostra comunità vive oggi un momento di grazia e rinnovamento. Accogliamo con gioia il nuovo Rettore don Pino Latelli che il Signore ha chiamato a servire questa Rettoria con generosità e fede. Il cambiamento di un pastore è un segno della continuità della Chiesa, che, in ogni tempo e in ogni luogo, rinnova il suo impegno a testimoniare il Vangelo. Tu, Don Pino, sei chiamato a custodire questo luogo sacro, a guidare con sapienza la comunità che qui si raccoglie e a promuovere la vita spirituale con uno sguardo attento ai bisogni delle persone. Affidiamo questo nuovo inizio – conclude Padre Ivano – all’intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata perchè guidi il nostro cammino nella comunione, nella speranza e nella pace”.

Prima della benedizione finale è toccato a don Pino fare il suo intervento di ringraziamento: “Desidero anzitutto rendere grazie a Dio per il dono del ministero che mi ha affidato e per la fiducia del nostro vescovo monsignor Serafino Parisi che mi ha chiamato a servire questa rettoria. Un sentito grazie a Padre Ivano Scalise e a tutti i Padri Minimi che mi hanno preceduto in questo servizio, per il lavoro svolto con generosità e per l’eredità spirituale e pastorale che mi consegnano. Ringrazioinoltre don Antonio Muraca, che ha servito la Rettoria dell’Addolorata per l’intero anno. Ringrazio di cuore i collaboratori, i fedeli, il Coro, i volontari, che custodiscono la vita di questa comunità e di questo luogo santo: spero di poter camminare con voi nella fraternità, nella corresponsabilità e nella gioia del Vangelo. Mi affido alla preghiera di tutti voi, perché possa essere un pastore secondo il cuore di Cristo: attento all’ascolto, fedele nella preghiera, generoso nel servizio. Affido il mio ministero e la nostra comunità all’intercessione della Beata Vergine Addolorata – conclude il nuovo Rettore – perché ci accompagni nel cammino quotidiano della fede”.

Al termine della funzione religiosa tutti gli intervenuti hanno poi potuto partecipare al rinfresco alllestito nella piazzetta all’esterno della Chiesa.