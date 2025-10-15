Lamezia, il 16 ottobre riprendono gli incontri con i giovani “Parole per la vita”

Condividi

Riprendono domani alle ore 18.30 nella rettoria di Santa Chiara “Parole per la vita” gli incontri con i giovani dai 16 anni in poi che, come affermato dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, “nascono dall’esigenza di iniziare a dialogare e a ragionare con ragazzi e ragazze su temi fondamentali, partendo da alcune parole che hanno peso nelle loro vite” alcune delle quali sono state scelte proprio da alcuni partecipanti al primo incontro dello scorso anno.

L’iniziativa, fortemente voluta dal vescovo, nasce dalla sollecitazione di alcuni studenti che lo scorso anno, in occasione delle visite che monsignor Parisi fece in alcuni Istituti scolastici, chiesero di affrontare insieme a loro alcuni temi di attualità e con cui si confrontano quotidianamente. Gli incontri, previsti una volta al mese, si concluderanno a maggio e quest’anno punteranno di più sull’interattività

Anche per questa edizione, i giovani saranno sollecitati a riflettere su una parola (nel primo incontro sarà “libertà”) e, insieme al Vescovo, si alterneranno anche esperti che si confronteranno con i presenti.

Queste le date degli incontri a Santa Chiara che, aperti anche a chi non è credente o è in ricerca ed organizzati dalle Pastorali giovanile e per le Vocazioni, inizieranno alle 18.30: 16 ottobre; 13 novembre; 18 dicembre; 15 gennaio; 19 febbraio; 12 marzo; 16 aprile; 14 maggio.