Gli Araldini di Lamezia incontrano il sindaco Murone: “Siate custodi del creato e costruttori di fraternità”

Condividi

In un clima di grande emozione gli Araldini (i piccoli dell’Ordine Francescano Secolare della Fraternità Santa Elisabetta d’Ungheria di Lamezia Terme) hanno accolto, nella loro sede, il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, l’assessore alla Cultura, Annalisa Spinelli, e l’assessore allo Sport, Salvatore Pirelli.

Un incontro, organizzato dall’Ofs e dagli animatori degli Araldini come augurio per il nuovo cammino 2025/2026 iniziato a settembre.

L’assessore Spinelli, nel suo intervento, ha incoraggiato gli Araldini a seguire gli insegnamenti di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi e a stringere relazioni umane basate sul rispetto reciproco prescindendo dai titoli culturali o dall’appartenenza a classi sociali, ma puntando sempre sui valori della semplicità e dell’umiltà.

In particolare, sottolineando l’importanza di questi piccoli perché saranno i protagonisti del futuro, ha pregato gli Araldini di rivolgere sempre più attenzione alla cura del “creato” ormai compromesso dall’irresponsabilità dell’agire umano e, dopo queste belle parole, si è seduta in mezzo a loro cantando il “Laudato sii”.

L’assessore Pirelli, dal canto suo, ringraziando a nome di tutti per l’invito ricevuto, ha esortato i piccoli bambini a perseverare in questo “cammino” di sani principi e di continuare a coltivarli nel corso degli anni a venire perché, sicuramente, li sapranno correttamente indirizzare nei momenti in cui dovranno effettuare scelte importanti della loro vita.

Infine, il saluto del Sindaco che si è rivolto agli Araldini con la tenerezza di un padre di famiglia narrando loro, in particolare, di un suo ricordo di infanzia che, ancora oggi, lo fa riflettere sul significato importante di appartenenza alla chiesa e a una comunità; un pensiero molto bello perché l’appartenenza dà senso alla nostra vita.

Ancora, parlando agli Araldini li ha invitati a sperare, a pensare e a sognare in grande: “essere piccoli è la cosa più bella e a voi giovani donne e giovani uomini raccomando di crescere insieme e di formare una bella fraternità; vi faccio l’augurio che possiate realizzare i vostri sogni e che possiate testimoniare in ogni ambiente il vostro modo di essere corretto e rispettoso, rispettando innanzitutto se stessi e la dignità di ognuno!”

Anche in questa occasione, gli Araldini, hanno potuto ascoltare concetti che appartengono profondamente all’esperienza francescana con l’auspicio che ognuno di loro possa diventare dono per l’altro in relazioni sane, belle e reciproche.