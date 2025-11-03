Lamezia, Caritas diocesana, l’8 novembre un incontro per riflettere su dipendenze, azzardo e usura in vista della Giornata mondiale dei poveri

Condividi

Sensibilizzare sulle dipendenze, sulla pratica dell’azzardo e sul rischio dell’usura. In vista della IX giornata mondiale dei poveri che si celebra il 16 novembre, saranno questi temi a caratterizzare il momento di riflessione che la Caritas diocesana ha organizzato per il prossimo 8 novembre con inizio alle ore 17 nell’auditorium del complesso interparrocchiale San Benedetto.

Quello di sabato prossimo, come dichiara don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas Diocesana, che introdurrà l’incontro, “vuole essere un momento di confronto su tematiche che toccano profondamente le fragilità e le nuove povertà del nostro tempo. Lo stesso papa Leone – aggiunge – nel suo messaggio ha auspicato che possa essere incentivato ‘lo sviluppo di politiche di contrasto alle antiche e nuove forme di povertà, oltre a nuove iniziative di sostegno e aiuto ai più poveri tra i poveri. Lavoro, istruzione, casa, salute sono le condizioni di una sicurezza che non si affermerà mai con le armi’”.

All’incontro, durante il quale ci sarà la testimonianza di rappresentanti della cooperativa Zarapoti, saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, che concluderà l’iniziativa, ed il direttore di Caritas italiana, don Marco Pagniello.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare le attività di formazione che, promosse dalla Caritas diocesana, saranno portate avanti nelle parrocchie della Diocesi durante l’anno.