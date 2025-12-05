Lamezia: mostra-convegno ‘Tu fra le donne sempre benedetta’ al Museo Diocesano per il Giubileo 2025

Condividi

In occasione del Giubileo 2025 gli istituti culturali ecclesiastici (MAB – museo, archivio e biblioteca Diocesani) della Diocesi di Lamezia Terme presentano una mostra-convegno dal titolo: “Tu fra le donne sempre benedetta, l’iconografia dell’Annunciazione nella Diocesi di Lamezia Terme”.

L’evento narra il legame delle comunità con il loro patrimonio, tra persone e luoghi abitati, e si inserisce in un più ampio ventaglio di iniziative dal tema “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, con il sostegno dell’8×1000.

Il programma prevede un momento congressuale al termine del quale si salirà al primo piano del Museo Diocesano, dove verrà inaugurata la mostra sull’Annunciazione, con opere provenienti dalla Biblioteca Diocesana mons. Bonacci, dall’Archivio Storico Diocesano e da collezioni già presenti nelle sale del Museo, tutte legate al tema dell’Annunciazione.

All’evento parteciperanno:

S.E.R. Serafino Parisi , Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme

, Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme Mario Panarello , storico dell’arte – Accademia di Belle Arti di Lecce

, storico dell’arte – Accademia di Belle Arti di Lecce Paolo Francesco Emanuele, direttore MAB

L’incontro si svolgerà sabato 6 dicembre alle ore 18.00 nell’aula S. Giovanni Paolo II presso il Seminario Vescovile di Nicastro, sito in P.zza F.A. D’Ippolito n.8, sede del Museo Diocesano.

Un appuntamento che intreccia arte, fede e comunità, offrendo un percorso di riflessione e valorizzazione del patrimonio culturale della Diocesi.