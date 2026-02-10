HapuEditore

Giornata Mondiale del Malato, a Lamezia le celebrazioni del vescovo Parisi l’11 febbraio
Chiesa

Giornata Mondiale del Malato, a Lamezia le celebrazioni del vescovo Parisi l’11 febbraio

10 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

La Diocesi di Lamezia Terme si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, in programma martedì 11 febbraio 2026, nel giorno della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

Giornata Mondiale del Malato, a Lamezia le celebrazioni del vescovo Parisi l’11 febbraioIl tema scelto per quest’anno, “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”, richiama il valore della prossimità, della cura e dell’attenzione verso chi soffre, ponendo al centro la dimensione umana e spirituale dell’assistenza ai malati.

Le celebrazioni saranno presiedute da S.E. Mons. Serafino Parisi, vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, e si articoleranno in due momenti significativi. La mattina, alle ore 11.00, sarà celebrata la Santa Messa presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”, luogo simbolo della sofferenza ma anche della speranza e dell’impegno quotidiano di operatori sanitari e volontari.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, la celebrazione eucaristica si terrà nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, cuore della vita ecclesiale diocesana, per coinvolgere l’intera comunità in un momento di preghiera e riflessione dedicato ai malati, alle loro famiglie e a quanti si prendono cura di loro.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con Caritas e Unitalsi, e si inserisce nel solco del messaggio di solidarietà e vicinanza che la Chiesa rinnova ogni anno in occasione della Giornata Mondiale del Malato.

Un appuntamento che invita a riscoprire la compassione come stile di vita e come risposta concreta al dolore, sull’esempio del Buon Samaritano.


Condividi