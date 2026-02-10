Giornata Mondiale del Malato, a Lamezia le celebrazioni del vescovo Parisi l’11 febbraio

Condividi

La Diocesi di Lamezia Terme si prepara a celebrare la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, in programma martedì 11 febbraio 2026, nel giorno della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

Il tema scelto per quest’anno, “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”, richiama il valore della prossimità, della cura e dell’attenzione verso chi soffre, ponendo al centro la dimensione umana e spirituale dell’assistenza ai malati.

Le celebrazioni saranno presiedute da S.E. Mons. Serafino Parisi, vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, e si articoleranno in due momenti significativi. La mattina, alle ore 11.00, sarà celebrata la Santa Messa presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”, luogo simbolo della sofferenza ma anche della speranza e dell’impegno quotidiano di operatori sanitari e volontari.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, la celebrazione eucaristica si terrà nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, cuore della vita ecclesiale diocesana, per coinvolgere l’intera comunità in un momento di preghiera e riflessione dedicato ai malati, alle loro famiglie e a quanti si prendono cura di loro.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con Caritas e Unitalsi, e si inserisce nel solco del messaggio di solidarietà e vicinanza che la Chiesa rinnova ogni anno in occasione della Giornata Mondiale del Malato.

Un appuntamento che invita a riscoprire la compassione come stile di vita e come risposta concreta al dolore, sull’esempio del Buon Samaritano.