Lamezia, al via i Quaresimali nella parrocchia Natività Beata Vergine Maria a Bella

Nel suo messaggio per la Quaresima 2026 Papa Leone XIV ricorda che in questo tempo benedetto la Chiesa «ci invita a rimettere il mistero di Dio al centro della nostra vita, perché la nostra fede ritrovi slancio e il cuore non si disperda tra le inquietudini e le distrazioni di ogni giorno».

Accogliendo l’invito del Papa, vivendo una radicata tradizione della Chiesa, anche quest’anno nella Parrocchia Natività Beata Vergine Maria, sita nel quartiere Bella di Lamezia Terme, siterranno i Quaresimali dal titolo “Sette gradini per scendere e abitare nel proprio cuore”.

Per sette incontri, il mercoledì alle ore 18:30 nella Chiesa parrocchiale, il parroco don Aldo Figliuzzi guiderà dei momenti di riflessione, per un tempo di 30 minuti, con lo scopo di aiutare il credente a prendere coscienza di come vivere una vita piena di senso senza perdersi nelle fascinazioni delle illusioni e delle falsità.

I Quaresimali sono un’occasione perché la Quaresima sia vissuta, come invita il Papa, ad essere un tempo che «renda più attento il nostro orecchio a Dio e agli ultimi».