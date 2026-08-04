Lamezia, le nuove nomine del vescovo Parisi nella diocesi lametina

Com’è ormai diventata consuetudine, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del Santo Curato D’Ars, Patrono dei parroci, il vescovo, monsignor Serafino Parisi, dopo un’attenta fase di ascolto e di confronto con i sacerdoti interessati, ha proceduto alla nomina di alcuni nuovi parroci di cui segue la comunicazione della Cancelleria Vescovile.

Sono più di 40 (comprese le nuove nomine oggi annunciate) i sacerdoti che in questi anni (senza considerare i vice parroci) si sono avvicendati alla guida delle parrocchie di: Accaria di Serrastretta e Cardolo di Feroleto Antico, Amato, Cattedrale Santi Pietro e Paolo in Lamezia Terme, Conflenti, Curinga, Decollatura, Fronti e Zangarona di Lamezia Terme, Gizzeria, Jacurso, Magolà di Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Pianopoli, Pietà in Lamezia Terme, Pratora di Tiriolo, San Francesco da Paola e San Pancrazio in Lamezia Terme, San Giovanni Battista in Lamezia Terme, San Giovanni Calabria in Lamezia Terme, San Mango d’Aquino, Santa Maria degli Angeli in Lamezia Terme, Tiriolo, Vena di Maida.

Chiese alle quali vanno ad aggiungersi le Rettorie: Sant’Agostino in Pianopoli, Santa Chiara in Lamezia Terme, Madonna di Dipodi in Feroleto Antico, Santa Caterina in Lamezia Terme, Beata Vergine Addolorata in Lamezia Terme.

A tali nomine si aggiungeranno, entro i sei anni dall’arrivo di monsignor Parisi, per come il Vescovo, secondo una sua realistica previsione, ha più volte sottolineato, i parroci con più di nove anni di nomina, tra i quali quelli che esercitano il loro ministero nella città di Lamezia Terme (si consideri che in 4 anni sono già cambiati 10 parroci su 22 parrocchie cittadine).

Prosegue, quindi, l’opera di rinnovamento alla guida delle parrocchie diocesane in quella ottica di “ordinaria continuità tra fratelli che sono tutti al servizio dello stesso Bene”.

La Cancelleria Vescovile comunica che Sua Eccellenza Mons. Serafino Parisi ha provveduto alle seguenti nomine:

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Nahum Alberto Emilio Bardomiano, Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie “Sant’Andrea Apostolo” e “San Nicola di Bari” e Rettore della Basilica Minore “Maria SS.ma delle Grazie della Quercia di Visora” in Conflenti;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Nahum Alberto Emilio Bardomiano, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Martirano;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Francesco Farina, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “San Tommaso D’Aquino” in Falerna;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Antonio Peppino Stranges, Parroco delle Parrocchie “San Giovanni Battista” e “Santissima Annunziata” in Nocera Terinese;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Michele Palmeri, Parroco della Parrocchia “San Pietro Apostolo” in San Pietro Apostolo;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Biagio Palmeri, Parroco delle Parrocchie “S. Bernardo e B.V. del Carmine”, “Santa Maria Assunta” e “Maria Santissima Addolorata” in Decollatura;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Pasqualino Gualtieri, Parroco della Parrocchia “Santi Antonio Abate e Francesco di Paola” in Falerna Marina;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Pasquale Fabio Coppola, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “Santa Lucia” in Miglierina;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Giuseppe Critelli, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “San Tommaso D’Aquino” in San Mango D’Aquino;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Andrea Giovanni Cefalà, Vicario Parrocchiale delle Parrocchie “Santa Maria Maggiore” e “San Domenico” in Lamezia Terme;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Giuseppe Bernardini, Vicario Parrocchiale delle Parrocchie “S. Bernardo e B.V. del Carmine”, “Santa Maria Assunta” e “Maria Santissima Addolorata” in Decollatura e della Parrocchia “San Pietro Apostolo” in San Pietro Apostolo;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Giuseppe Gigliotti, Parroco della Parrocchia “San Teodoro” in Lamezia Terme;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Pasquale De Fazio, Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Beata Vergine del Rosario” in Lamezia Terme e Presidente IDSC;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Fr. Giovanni Loria, O.F.M.Cap., Parroco della Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” in Lamezia Terme;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Fr. Domenico Morello, O.F.M.Cap., Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” in Lamezia Terme;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Fr. Joby James Poruthur, O.F.M.Cap., Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” in Lamezia Terme;

• in data 4 agosto 2026, il Rev.do Sergio Gigliotti,Legale Rappresentante delle Parrocchie “Sant’Andrea Apostolo” e “San Nicola di Bari” in Conflenti e della Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Martirano.

Le suddette nomine entreranno in vigore dal 1⁰ settembre 2026 e l’ingresso nelle Parrocchie sarà concordato con le rispettive Comunità a partire da quella data e comunicato per tempo.

Si comunica inoltre che:

• dal 1⁰ settembre 2026, il Rev.do Michal Ignacy Siler, a motivo dell’oggettiva vicinanza di tali zone al limitrofo Comune di Martirano Lombardo, si occuperà anche della cura pastorale delle Comunità di San Mazzeo (Conflenti) e San Gennaro (Martirano). Contemporaneamente Mons. Vescovo ha disposto che la Chiesa di Sant’Anna in S. Mazzeo possa custodire i propri “libri parrocchiali” e possa ospitare ordinariamente la celebrazione di tutti i Sacramenti per i fedeli che appartengono a tale zona pastorale.

• Dal 1⁰ settembre 2026 il Diacono Paolo Fustosvolgerà il suo servizio nella Parrocchia “Maria SS delle Grazie” in Lamezia Terme.

• Dal 16 settembre 2026, il Rev.do Francesco Santolasciando il servizio pastorale delle Parrocchie “Santa Maria Assunta” e “Maria Santissima Addolorata” in Decollatura, si dedicherà, su concessione di Mons. Vescovo, a un anno di studiocontinuando a prestare il proprio servizio pastorale in Diocesi.

• Il Rev.do Francesco Bellomo, avendo ricevuto risposta affermativa alla domanda presentata all’Ordinariato Militare in Italia, resta in attesa di disposizioni da parte dell’Ordinario Castrense.

Nel comunicare le nuove nomine, Mons. Serafino Parisi ringrazia quanti hanno finora prestato il loro competente e appassionato servizio, mentre augura ai nuovi incaricati un ministero dedito e fecondo, per il bene della Comunità diocesana.