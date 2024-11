Cosenza Game Fest: il festival del gioco a Rende dal 16 al 17 novembre

Condividi

Sta arrivando la prima edizione di Cosenza Game Fest, la convention interamente dedicata al mondo del gioco in tutte le sue forme promossa dagli organizzatori di Cosenza Comics and Games, che si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre 2024. Il nuovo evento autunnale porterà al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS) tanti giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, videogiochi e tutte le attività che hanno reso grandi le aree dedicate ai games di Cosenza Comics and Games.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria rinascita dell’interesse per i giochi da tavolo, trading card games, videogames e non solo. Si tratta di un fenomeno in continua espansione che intercetta ogni giorno nuovi appassionati appartenenti a diverse generazioni, e le community online su Twitch e YouTube stanno diventando sempre più un luogo d’incontro per condividere questa passione, assumendo un ruolo fondamentale. In merito a questa realtà, sabato 16 al Cosenza Game Fest si terrà l’incontro con uno degli ospiti più attesi di questa edizione: Dario Moccia, uno degli streamer più seguiti d’Italia e oggi art director di vari set di carte collezionabili per Panini, incluso il recentissimo Disney Anthology.

Sempre nella giornata di sabato, alle ore 12:00, è previsto un incontro con Federico Maggiore e Francesco Liotta dello studio di produzione italiano CINIC Games, i quali racconteranno al pubblico i retroscena legati ai loro titoli e commenteranno l’attuale situazione del mercato italiano indipendente legato alla produzione di prodotti videoludici.

L’incontro sarà gestito dalla redazione di Videogiochitalia.it.

Il festival celebrerà tre anniversari di grande rilievo: i 50 anni di Dungeons & Dragons, i 30 anni di PlayStation ei 50 anni del Cubo di Rubik. In questa occasione, Cosenza Game Fest presenterà ai suoi visitatori tanti panel, esposizioni e ospiti speciali, tra cui Carolina Guidetti, speedcuber e campionessa italiana nella risoluzione del cubo di Rubik, che nella mattina di domenica 17 novembre terrà un incontro con pubblico con annesso workshop dedicato al cubo più famoso del mondo. Inoltre, a disposizione di tutti, all’interno del parco fieristico saranno presenti tanti tavoli dove provare numerosissimi giochi da tavolo, inclusi i titoli targati Giochi Uniti – la più importante casa editrice italiana dedicata a questo settore –, che fra le altre cose si occuperà dei Tornei del campionato nazionale di Carcassonne e di Catan.

Da non perdere: la mostra di Virtual Photography Frame the Game, realizzata da Diego Lorenzi in collaborazione con Videogiochitalia.it. Un progetto che nasce dal desiderio di raccontare, attraverso fotografie e video, la bellezza artistica che il medium videoludico è in grado di esprimere all’interno di alcuni dei videogiochi più celebri del momento.

Tra i molti artisti e creators che lavorano a stretto contatto con il mondo dei giochi saranno presenti anche: Katerina Ladon, illustratrice e Concept Artist Freelance attiva nel settore dell’editoria ludica e boardgames di Wizards of the Coast per Dungeons&Dragons e Magic the Gathering. Mario Oscar Gabriele, fumettista, illustratore, colorista e concept artist attivo nel mondo Disney e Pixar, attualmente coinvolto nel progetto Disney Lorcana con Ravensburger e in lavori internazionali per Éditions Jungle e per HarperCollins. Jessica Armanetti, content contributor ufficiale per Multiplayer.it – oltre che conduttrice televisiva di “Crossover Universo Nerd”, amante dei videogiochi ed ex pro gamer –, che presenterà il panel dedicato a Dario Moccia sabato 16 e che domenica 17 ci introdurrà ad un evento speciale dedicato ai cosplayer.

Nella mattina di domenica 17 novembre i content creator DadoBax, Giada Bessi e Shasam incontreranno il pubblico per parlare della console più amata e discussa degli ultimi trent’anni: la PlayStation. Uno speciale panel che guarderà con nostalgia al passato della console Sony e che proverà a prevedere il futuro della console giapponese.

Tra le attività che incuriosiscono di più il pubblico c’è la Unreal Jam Session a cura di Mario Veltri, un evento unico nel suo genere che permetterà ad un gruppo di ragazzi di creare durante il festival il proprio videogioco personale con Unreal Engine.

Moltissime anche le attività pensate per i bambini, incluso un laboratorio dedicato ai mattoncini LEGO.

In quali orari sarà possibile visitare Cosenza Game Fest? Sabato 16 e domenica 17dalle ore 10:00 fino alle 20:00, con ultimo ingresso alle 18:30. Inoltre, chi acquisterà i biglietti in prevendita su su Liveticket (https://www.liveticket.it/cosenzagamefest) riceverà in esclusiva le card illustrate da Federica Messina con la mascotte dell’evento, il draghetto Teodoro.

Il programma e gli aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sui canali social dell’evento @gamefestcosenza e sul sito di Cosenza Comics and Games, nella pagina dedicata a Cosenza Game Fest.