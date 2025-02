San Giovanni in Fiore, incendio in abitazione, due giovani salvati dai finanzieri

Condividi

Nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio militari del Comando Provinciale Cosenza della Guardia di Finanza hanno notato del fumo uscire dal tetto di una abitazione di corso Umberto del comune di San Giovanni in Fiore. Con prontezza, i finanzieri sono entrati nell’immobile e, nella circostanza, si sono accorti che all’interno vi erano due ragazzi in evidenti difficoltà.

Quindi, i militari della Tenenza di San Giovanni in Fiore si sono adoperati per consentire ai giovani di uscire dalla casa, mettendoli così in sicurezza e, immediatamente hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo il fuoco, partito dalla canna fumaria, si propagava velocemente nel sottotetto dell’immobile e, quindi, coadiuvando la squadra dei caschi rossi intervenuti sul posto, i militari della Guardia di Finanza hanno fatto allontanare le autovetture parcheggiate nei pressi del fabbricato, così da facilitare le operazioni di soccorso.

Di fatto, la professionalità e la lucidità dimostrata dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza in una situazione di emergenza ha consentito di mettere in salvo le vite dei malcapitati ragazzi, e di limitare i danni all’abitazione.

L’intervento dei militari nelle operazioni di soccorso dimostra, ancora una volta, come il quotidiano lavoro degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine sia sempre improntato a tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini.