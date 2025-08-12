Corigliano Rossano, bambina di 9 anni cade da una finestra del primo piano, trasportata in elisoccorso a Cosenza

Condividi

Paura nel centro storico a Corigliano Rossano, dove una bambina di nove anni è caduta dalla finestra della propria abitazione, situata al primo piano di una palazzina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, valutate le condizioni della piccola, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Annunziata di Cosenza. La bambina, vigile e cosciente al momento del soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata provocata da una distrazione, che avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla bambina.