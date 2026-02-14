Esonda il fiume Crati: case allagate e 40 persone da evacuare. Situazione critica tra Corigliano‑Rossano e Cassano

Condividi

La rottura della foce ha provocato allagamenti estesi, blackout e viabilità in tilt. Squadre fluviali al lavoro per salvare decine di residenti, richiesto anche l’intervento di un elicottero. Oltre 80 interventi ancora in coda tra frane e allagamenti.

Cedimento della foce e allagamenti estesi

Nella tarda serata di ieri il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti:

quello sud, nel territorio di Corigliano-Rossano

quello nord, nel comune di Cassano allo Ionio

Le acque hanno invaso numerose abitazioni e aree limitrofe, causando interruzioni dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale.

Circa 40 persone da evacuare

Attualmente sono operative le squadre fluviali dei Comandi di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente elettrica.

Per velocizzare le operazioni di evacuazione è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia.

Situazione ancora critica

Sono attualmente circa 80 gli interventi ancora in coda, principalmente legati a frane e allagamenti.

Monitoraggio costante dei Vigili del Fuoco

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza, garantendo la massima operatività sul territorio.