15enne muore in seguito ad incidente con lo scooter a San Sosti

30 sec

SAN SOSTI – Un 15enne è morto oggi in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in località Fravitta di San Sosti, nel cosentino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino era bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e scontrandosi con una auto alla cui guida c’era un suo zio. Le condizioni del 15enne, subito soccorso, sono apparse immediatamente gravi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma il ragazzo è morto durante il tragitto verso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. (ANSA).

