Catanzaro, principio d’incendio autobus dell’Amc

CATANZARO – Un principio d’incendio subito spento dai vigili del fuoco senza che si registrassero danni per le persone ha interessato un autobus dell’Amc, l’azienda di trasporto pubblico del Comune di Catanzaro.Il veicolo era in transito sull’arteria quando all’interno del vano motore, per cause accidentali, si sono sviluppate le fiamme. Un primo intervento è stato attuato dall’autista, successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto i danni al vano motore evitando che si propagassero su tutto il mezzo. (ANSA).

