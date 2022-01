Agguato a Mirto Crosia, ferito un allevatore di 50 anni

33 sec

MIRTO CROSIA – Un allevatore di 50 anni è stato ferito in un agguato a Mirto Crosia.

L’uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stato avvicinato da due persone, una delle quali gli ha sparato contro alcuni colpi di fucile.

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari dell’allevatore, che lo hanno raggiunto nel terreno dopo essersi allarmati per il fatto che non aveva fatto rientro a casa.

Il ferito è stato portato nell’ospedale di Rossano, dove è stato ricoverato. Non sarebbe, comunque, secondo quanto si è appreso, in gravi condizioni.

Le indagini sul ferimento sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. (ANSA).

