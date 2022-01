Arrestato 75enne nel crotonese per maltrattamenti in famiglia

43 sec

CUTRO – Un pensionato di 75 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cutro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Crotone su richiesta della locale Procura.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata dai carabinieri a seguito di un intervento effettuato nell’abitazione dei coniugi su richiesta della donna che, in quella circostanza, aveva dichiarato di essere stata aggredita dal marito per futili motivi.

Sentita dai militari la donna ha descritto una situazione familiare connotata da reiterate pressioni, minacce e aggressioni sia verbali che fisiche da parte dal marito, riferendo di averlo già querelato per analoghi fatti nel 2013 e di aver ritirato la denuncia nella speranza che cambiasse atteggiamento. A conforto della denuncia della donna sono stati sentiti familiari e altre persone a conoscenza di alcuni dei fatti denunciati. (ANSA).

