Tragico incidente stradale sulla 106, morti due 29enni

35 sec

SAN SOSTENE – Ancora morti per incidenti stradali sulla statale 106 ionica, arteria classificata tra le più pericolose del Paese.

Due giovani di 29 anni sono deceduti nella tarda serata di ieri dopo che l’automobile sulla quale viaggiavano, per cause in corso d’accertamento, é finita fuori strada.

L’incidente é avvenuto nel territorio di San Sostene, nel Soveratese. La vettura a bordo della quale si trovavano i due diciannovenni (una Peugeot 207), dopo essere uscita dalla sede stradale, si é ribaltata. I due giovani sono morti sul colpo.

Sul posto é intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato del Comando provinciale di Catanzaro.

Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono state avviate dai carabinieri. (ANSA).

