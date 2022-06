Rende, auto finisce fuori strada, ferito un giovane

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale è intervenuta alle ore 10.35 circa in via S. Umile di Bisignano nel comune di Rende per incidente stradale.…

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale è intervenuta alle ore 10.35 circa in via S. Umile di Bisignano nel comune di Rende per incidente stradale.

La vettura interessata una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

A bordo il giovane conducente che autonomamente usciva dalla vettura. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Sul posto carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza.