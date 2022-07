Bomba sotto auto ristoratore a Diamante, la ferma condanna del sindaco

DIAMANTE – “Di fronte a quanto accaduto la scorsa notte, riaffermiamo la nostra più ferma condanna nei confronti di ogni atto che possa mettere a rischio l’incolumità e la tranquillità di cittadini e ospiti della nostra città.

Anche in questa occasione l’Amministrazione comunale sarà vigile e attenta nel garantire quotidianamente la sicurezza di tutti”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno, in relazione all’ordigno fatto esplodere la scorsa notte sotto l’automobile di un ristoratore.

“Confidando nel lavoro investigativo della magistratura e dei carabinieri, che si sono immediatamente messi all’opera ed ai quali assicuriamo la massima collaborazione – aggiunge Magorno – auspichiamo che siano al più presto chiarite modalità e responsabilità di quanto è accaduto. Vogliamo ancora una volta ripeterlo: Diamante è una città che vive e vuole vivere in sicurezza e che è capace di tenere alla larga chiunque voglia turbarne la civile convivenza”. (ANSA).