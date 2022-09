Auto si scontra con una moto a Vibo, un ferito grave

VIBO VALENTIA – Un motociclista venticinquenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto su viale Giovanni XXIII a Vibo Valentia. Il ragazzo che era in sella alla sua…

VIBO VALENTIA – Un motociclista venticinquenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto su viale Giovanni XXIII a Vibo Valentia. Il ragazzo che era in sella alla sua moto si è scontrato, per cause che sono in corso di accertamento, con un’autovettura.

Il centauro ventic inquenne è stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure constatata gravità delle ferite riportate, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro in elisoccorso.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente stradale avvenuto nei pressi della chiesa evangelica. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora nella zona di Moderata Durant. (ANSA).