Lamezia, incidente stradale su A2, nessun ferito

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 10.10 circa sulla autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud, in prossimità dell’uscita Lamezia Terme, per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Opel Astra che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il guardrail di delimitazione della carreggiata. A bordo il solo conducente che fortunatamente non riportava alcuna ferita.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Nel tratto interessato dal sinistro il transito consentito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.