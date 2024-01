Intimidazione al gruppo Callipo, l’imprenditore: “Non mi fermo”

Share Facebook

Ancora una volta si spara a scopo intimidatorio e, anche in questa circostanza, nel mirino c’è il Gruppo Callipo, importante realtà produttiva tra le più antiche – ha da poco superato i 111 anni di vita – della Calabria e dell’intero Mezzogiorno.

L’ultimo episodio a San Pietro Lametino, area industriale a sud di Lamezia Terme, dove, nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Immediatamente é scattato l’allarme e Pippo Callipo, alla guida del brand alimentare noto a livello nazionale e non solo, soprattutto per la lavorazione e l’inscatolamento del tonno, ha segnalato l’accaduto alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini.

L’imprenditore settantasettenne, da oltre mezzo secolo leader del gruppo che ha sede a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, a distanza di due giorni dall’accaduto, fatica a nascondere disagio e amarezza. Due volte candidato alla presidenza della Regione Calabria, poi consigliere regionale, carica da cui si è dimesso per tornare in azienda, per Callipo quest’ultimo episodio criminale rappresenta più o meno una sorta di “déjà vu”.

In passato, infatti, non sono mancati episodi analoghi, regolarmente denunciati, che non hanno però inciso minimamente sulla sua determinazione. “Noi andiamo avanti – dice – anche se bisognerà necessariamente affrontare la situazione sulla base delle nuove difficoltà e dei nuovi costi per la sicurezza. Un episodio del genere, comunque, non può certo essere ignorato, anche se ci crea disturbo e comporta una certa preoccupazione”. “Quanto si è verificato – afferma ancora Callipo – non può comunque fermarci sia per la nostra storia, quella più che cinquantennale mia e, prima di me, di mio padre e di mio nonno, sia per la responsabilità che abbiamo verso le quasi 500 persone che lavorano con noi. Ciò che mi dà più fastidio, comunque, è constatare che la zona è fornita di un moderno sistema di telecamere di videosorveglianza che, però, non funziona essendo stato manomesso a seguito di alcuni furti. L’impianto resta disattivato anche a causa del fatto che l’ente che lo gestisce non ha i soldi necessari per la manutenzione. In passato ci sono stati alcuni furti attribuibili alla microcriminalità locale. Ma si é trattato soltanto della manomissione di alcune cabine per rubare rame e fili elettrici”.

Bipartisan gli attestati di solidarietà manifestati a Callipo e al suo gruppo imprenditoriale dalla politica e dalle istituzioni locali e regionali, ma anche dal mondo produttivo e dall’associazionismo. Tra chi ha espresso vicinanza a Callipo alcuni parlamentari e la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. (Ansa)

Legalità, Fai-Cisl: “Piena solidarietà a Callipo, nessuno pensi di intimidire il mondo del lavoro”

“Esprimiamo piena solidarietà alla famiglia Callipo, ai sindacalisti e a tutti i dipendenti della storica azienda alimentare di Pizzo, Vibo Valentia: i colpi di pistola rinvenuti contro il magazzino rappresentano un fatto gravissimo e inquietante, sul quale ci auguriamo si faccia luce al più presto. Nessuno si illuda di poter intimidire il mondo del lavoro con minacce e violenze di alcun tipo”.

Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai-Cisl nazionale il Segretario Generale Onofrio Rota, commentando il rinvenimento di alcuni colpi di pistola indirizzati verso un magazzino Callipo a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Al messaggio di Onofrio Rota si associa quello di Daniele Gualtieri, Segretario Generale della Fai-Cisl Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia e Michele Sapia, Segretario Generale della Fai-Cisl Calabria: “Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori ed esprimiamo tutto il nostro sostegno all’impegno da sempre svolto dal Gruppo Callipo in nome della legalità e delle buone relazioni industriali e sindacali, che hanno portato negli anni al raggiungimento di ottimi risultati sia produttivi che contrattuali a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, un impegno evidentemente scomodo per qualcuno che vorrebbe controllare il territorio con la violenza e il malaffare. Confidiamo che le attività produttive proseguano ora in piena serenità – concludono Gualtieri e Sapia – e che le forze dell’ordine assicurino al più presto alla giustizia gli autori di questo grave atto intimidatorio”.

Atti intimidatori nei confronti di Pippo Callipo, la solidarietà della Camera di Commercio

«Restiamo al fianco di Pippo Callipo, colpito da una ennesima e inaccettabile intimidazione. A lui, ai suoi familiari e a tutti i suoi collaboratori va la nostra solidarietà». È quanto si legge in una nota del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, in riferimento all’odierno episodio di cronaca ai danni dell’imprenditore vibonese.

«Esprimiamo la più ferma condanna di questi vili atti intimidatori, oggi perpetrati nei confronti di un imprenditore che ha dedicato la sua vita alla crescita e allo sviluppo di un intero territorio». La Camera di Commercio con il suo presidente, il segretario generale, la giunta e il consiglio esprime vicinanza: «Condividiamo le sue parole e l’intenzione di non arretrare di un millimetro. Crediamo che sia questa l’unica strada e quella più giusta per contrastare e porre fine a simili fenomeni: non lasciare spazio, non piegarsi alle richieste della criminalità organizzata e denunciare sempre. Noi resteremo sempre al suo fianco, al fianco di tutti gli imprenditori che pur tra mille difficoltà continuano a resistere, e dalla parte delle forze dell’ordine. Abbiamo apprezzato l’azione di contrasto eseguita oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro insieme alla Squadra Mobile nell’ambito dell’operazione che ha consentito di disarticolato due presunte associazioni a delinquere in possesso di pericolose armi da guerra. Ringraziamo la Polizia e la Procura per questa nuova inchiesta, dimostrazione forte e tangibile della presenza dello Stato sui nostri territori e del loro quotidiano impegno».

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro

“Esprimo a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme profonda indignazione di fronte al grave gesto perpetrato ai danni della sede del Gruppo Callipo ubicata a San Pietro Lametino, teatro di un vile attacco con colpi di arma da fuoco sparati da individui sconosciuti.

Condanno fermamente tali atti, che vanno ben oltre la mera aggressione a un’azienda di rilevanza calabrese e nazionale essendo diretto contro l’intera comunità ed il tessuto produttivo che contribuisce al benessere di Lamezia Terme e della nostra Calabria.

Il Gruppo Callipo, con i suoi 111 anni di storia, rappresenta un simbolo di forza, resilienza e impegno verso la nostra terra.

Siamo, quindi, solidali con il Gruppo Callipo, la sua leadership e i suoi dipendenti, che lavorano instancabilmente per la crescita della nostra regione.

La nostra comunità non si lascerà certo intimidire e tutti continueremo a lavorare sinergicamente per liberare ancora una volta la nostra terra dalla mano di coloro che agiscono con codardia.

Non possiamo permettere che gesti del genere minino la nostra sicurezza e la nostra fiducia nel futuro, certi del lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura che ancora una volta riusciranno a sconfiggere la criminalità ed a far trionfare la giustizia per far sentire la vicinanza a tutti i cittadini e ad uomini dalla grande professionalità ed onestà come l’imprenditore Pippo Callipo e l’intero suo gruppo aziendale.”

Intimidazione Callipo, Rubino: “Spregevole episodio, riattivare il sistema di videosorveglianza nell’area industriale”

“Rabbia e sdegno per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima l’imprenditore Pippo Callipo. I colpi di pistola esplosi contro il magazzino dell’azienda situata nell’area industriale di Lamezia Terme rappresentano uno spregevole episodio che deve suscitare la dura condanna da parte di tutta la società civile”. Lo afferma Rosy Rubino, consigliere comunale di Lamezia Terme. “All’imprenditore Callipo – osserva – va tutta la mia solidarietà e l’invito ad andare avanti nelle sue attività imprenditoriali che hanno portato in alto il nome della Calabria in Italia e nel mondo e dato lavoro a molte famiglie. Mi auguro che i responsabili dell’atto intimidatorio vengano presto individuati e consegnati alla giustizia”. “In ogni caso – continua la consigliera Rubino – è di estrema gravità, come denunciato dallo stesso imprenditore calabrese, che il sistema di videosorveglianza situato dell’area industriale risulti non funzionante per mancanza di manutenzione. Una situazione inaccettabile: mi auguro che le istituzioni preposte intervengano immediatamente per porre rimedio a questa incomprensibile situazione”.

Intimidazione Callipo, Unindustria Calabria: «La sicurezza è precondizione per attrarre investimenti e garantire sviluppo»

CATANZARO – «Ci troviamo purtroppo costretti a registrare l’ennesima intimidazione di matrice criminale ai danni di un’impresa calabrese. A pochi giorni dal vile gesto nei confronti del Gruppo Citrigno, un altro episodio analogo e altrettanto vile ha per protagonista il Gruppo Callipo e il suo insediamento produttivo di San Pietro Lametino, nell’area Zes. A Pippo Callipo e a tutti i suoi collaboratori va la nostra più profonda solidarietà. Come già evidenziato nei giorni e nelle settimane scorse, appare evidente che per rispondere alla recrudescenza dell’azione intimidatoria da parte della criminalità, urgano contromisure forti e immediate da parte di tutti gli apparati dello Stato e delle Forze dell’Ordine. Turbare la libertà d’impresa nella nostra regione equivale a condannare il territorio a rimanere arretrato, a non sviluppare il suo enorme e straordinario potenziale; a impedire l’evoluzione socio-economica della Calabria», scrive in una nota il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, a nome di tutti gli industriali calabresi.

«Si tratta – aggiunge Ferrara – di un tema che più volte abbiamo sollevato: la sicurezza è precondizione imprescindibile per la capacità della nostra regione di attrarre nuovi e importanti investimenti. Se gli imprenditori non hanno garanzia di essere tutelati, a poco serviranno i vantaggi economici e fiscali derivanti dalle misure della Programmazione 21-27 e da altri strumenti di sostegno all’attività imprenditoriale. Anzi, l’insicurezza percepita sarà la motivazione alla base della scelta delle imprese calabresi, italiane e straniere di investire altrove anziché nella nostra regione».

«In quest’ottica, com’è evidente, si pone l’esigenza di avere strumenti di controllo, protezione e vigilanza delle aree deputate agli insediamenti industriali. Nei mesi scorsi, un primo segnale positivo è arrivato con l’avvio, da parte del commissario Zes, Giosy Romano, di un programma di interventi per la sicurezza delle aree Zes, a valere sui fondi Pon, che attualmente è in fase di realizzazione. Ma accanto a questo serve implementare la dotazione finanziaria per rafforzare gli interventi e soprattutto garantire che gli impianti godano della necessaria manutenzione», conclude Ferrara.