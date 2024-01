Malore mentre è in auto in fila per protesta agricoltori, morto 56enne sulla 106

E’ stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni ed è morto durante il trasporto in ospedale.

L’uomo, che aveva 56 anni, era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia.

Scattato l’allarme sul posto è giunto l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili. (ANSA)