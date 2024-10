Bancarotta fraudolenta, Gdf Catanzaro esegue sequestro preventivo di oltre 145 mila euro

Share Facebook

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività d’impresa per la durata di un anno e ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 145.458,47 euro.

I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto indagato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Le complesse indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza

di Catanzaro, avviate a seguito del fallimento di una società catanzarese operante nel

settore edile, hanno consentito di delineare – nella fase delle indagini preliminari che

necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – la

gravità indiziaria circa la distrazione di disponibilità finanziarie (pari a 145.000,00)

in danno, principalmente, dell’Erario, portando al fallimento la sua società, mediante

una gestione regressiva e disinteressata della stessa, a vantaggio di altre due società

costituite ad hoc in periodo pre-fallimentare e intestate ai suoi diretti conviventi, ma

di fatto a lui riconducibili, nonchè mediante frequenti operazioni di prelievo e

pagamenti privi di giustificazione e di relativa causale.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari