Lamezia, emesso provvedimento D.A.C.Ur nei confronti di un 40enne per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, in data 24 agosto 2024 hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne di nazionalità rumena, residente a Lamezia Terme, con precedenti di polizia, resosi responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa, nelle adiacenze di un esercizio pubblico di Lamezia Terme.

Il Questore della provincia di Catanzaro, sulla base dei tali risultanze, ha emesso un provvedimento di D.A.C.Ur , c.d. Daspo “Willy” ai sensi dell’art. 13 bis della Legge nr. 48/2017 con il divieto, per 3 anni, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento ubicati nell’intera provincia di Catanzaro.

Con i provvedimenti D.A.C.Ur., istruiti dalla Divisione Anticrimine, il Questore vieta l’accesso, in determinare aree, ai soggetti che, denunciati negli ultimi 3 anni, si siano resi autori di reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle immediate vicinanze degli stessi, e dalla cui condotta sia derivato un pericolo per la sicurezza pubblica.

I provvedimenti avranno efficacia alla cessazione delle misure cautelari disposte dall’A.G.