Maltempo, proseguono senza sosta attività di soccorso nelle zone colpite

Proseguono ininterrottamente le attività di soccorso alla popolazione a seguito delle condizioni meteo avverse.

Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 120 gli interventi portati a compimento dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Attualmente sono 10 gli interventi in corso per prosciugamenti, verifiche danni d’acqua ed assistenza alle famiglie isolate nel comune di San Pietro a Maida.

Circa 70 le richieste di soccorso in attesa di espletamento.