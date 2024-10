Lamezia, contrasto allo spaccio di droga, arrestato 64enne

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, hanno arrestatoin flagranza di reato un 64enne del posto, ritenuto responsabile didetenzione di stupefacente ai fini di spaccio, in violazione delle norme previste dal D.P.R. 309/1990.

Di fatto l’operazione è stata eseguita dopo alcuni servizi di osservazione, controllo e pedinamento da parte dei militari delNucleo Operativo e Radiomobile. A seguito della perquisizione dell’abitazione e delle relative pertinenze, avvenuta con il supporto di unità cinofila del Gruppo Guardia di Finanza di Lamezia Terme, sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, suddivisi in 37 dosi. Le porzioni di stupefacente rinvenute dai Militari della Sezione Operativa del N.O.R., erano state meticolosamente occultate, confezionate e custodite in base alpeso per essere immesse nel mercato illecito dello spaccio al dettaglio, dove avrebbe fruttato oltre 2.000 euro.

L’arrestato, al termine delle incombenze di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato l’arresto disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare in carcere.

I relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari.