Lamezia, contrasto allo spaccio di droga, un 28enne arrestato dai Carabinieri

Condividi

Nella notte del 23 ottobre scorso, i Carabinieri della Compagnia diLamezia Terme, hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero 28enne, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, in violazione delle norme previste dal D.P.R. 309/1990.

I Militari della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Principale, in servizio perlustrativo notturno, disposto nell’ambito del Piano Coordinato del Controllo del Territorio sotto l’egida della Prefettura di Catanzaro, hanno intimato l’ALT ad un giovane alla guida di un’auto; il ragazzo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di eludere il controllo dileguandosi per le vie del centro storico ma, prontamente fermato e sottoposto a perquisizione nel rispetto dei presupposti di legge, è stato trovato in possesso di un borsone (riposto nel bagagliaio dell’autovettura), all’interno del quale erano occultate 9 buste in cellophane termosaldate contenenti complessivi kg 5,100 di marijuana ed una dose di 19 gr. di hashish.

Lo stupefacente rinvenuto, analizzato nei Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri, era già pronto per essere immesso nel mercato illecito dello spaccio al dettaglio, dove avrebbe potuto fruttare anche oltre 30.000 euro.

L’arrestato, al termine delle incombenze di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Nella mattinata del 24 ottobre 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare in carcere.

I relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari.