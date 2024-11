Lamezia, incidente sulla SS280, feriti

Condividi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è impegnata per Incidente stradale sulla SS280 al km 6+650 direzione Lamezia Terme.

Coinvolte due autovetture: Fiat tipo con 3 occupanti (marito/moglie/figlioletta) ed una Fiat Panda con il solo conducente. I feriti, non gravi, affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

All’arrivo dei soccorritori, tutti gli occupanti erano già fuori dalle rispettive autovetture.

Sul posto Polstrada per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Sul tratto della SS280 interessato dal sinistro transito su singola corsia