Lamezia, controlli sulla corretta gestione dei residui di lavorazione delle olive, una denuncia

Lamezia Terme – Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri presso i frantoi oleari della provincia di Catanzaro, al fine di contrastare eventuali illeciti nello svolgimento dell’attività di opificio e verificare la corretta gestione di acque di vegetazione e sanse umide prodotte dalla molitura delle olive.

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile, nei giorni scorsi i Carabinieri della specialità forestale dei Nuclei di Lamezia Terme e Nocera Terinese, hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il titolare di una impresa che gestiva un opificio oleario all’interno di un capannone industriale sito in Lamezia Terme, in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali e senza alcun permesso per loscarico dei reflui prodotti. I militari hanno constatato l’esercizio in atto della lavorazione di olive, ponendo quindi sotto sequestrol’intera struttura adibita illecitamente a frantoio, il piazzale esterno – per una superficie totale di oltre 1000 metri quadrati – oltre alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività.

Le normative di settore nazionali e regionali prevedono, in alternativa allo smaltimento, la possibilità di utilizzo agronomico dei residui derivanti dalla lavorazione delle olive, purchè venganoattuati accorgimenti tecnici per la raccolta e il trasporto, rispettati e comunicati i quantitativi di spandimento e di distribuzione sul suolo, annotate correttamente sui registri le operazioni compiute,al fine di rendere tracciabile il cd. “sottoprodotto”. Lo spandimento controllato è una misura necessaria ad evitare dispersioni e accumuli nell’ambiente e a scongiurare potenziali significativi effetti inquinanti per gli ecosistemi suolo e corpi idrici, sia superficiali che profondi (falda freatica). In caso di irregolarità si rischiano sanzioni penali ed amministrative per gestione illecita di rifiuti.

Dall’inizio della campagna olearia, attualmente in corso, le articolazioni del Gruppo Carabinieri forestale di Catanzarohanno effettuato molteplici controlli, che hanno portato anche alla chiusura di cinque attività che esercitavano irregolarmente la molitura e al sequestro di diversi terreni di spandimento e invasi per raccolta delle sanse umide, oltrechè impartire le previste prescrizioni ambientali pecuniarie ed elevare cospicue sanzioni amministrative per non conformità alla normativa.

Importante permane l’attività di prevenzione realizzata anche grazie all’ausilio dei droni e di periodici sorvoli della componente aerea dei Carabinieri, per permettere l’osservazione di obiettivi in aree periurbane, rurali e agricole scarsamente individuabili o difficilmente raggiungibili dai mezzi su ruota. Questa tipologia di ricognizione territoriale sta permettendo di individuare invasi in piena campagna utilizzati – verosimilmente da anni – per sversare sostanze prodotte dalla lavorazione delle olive, in assenza di autorizzazioni e senza alcun accorgimento tecnico, con il rischio di gravi ripercussioni per le matrici di suolo e potenziale pericolo per le falde acquifere.