Lamezia, arrestato 49enne per detenzione e spaccio di droga, cocaina rinvenuta avrebbe fruttato oltre 150mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, hanno arrestato un 49enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).

L’operazione è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile impegnati già da tempo in servizi di osservazione, controllo e pedinamento. A seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’interessato, è stato rinvenuto 1,3 kg di cocaina, suddiviso in 5 involucri in cellophane termo-sigillate, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della sostanza.

All’atto del controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi di parte dellostupefacente, lanciandolo dalla finestra della propria abitazione,recuperato immediatamente dal personale posto a cinturazione.

L’ingente quantitativo di cocaina, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 150.000 euro.

Nella mattinata di oggi, 13 dicembre 2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato l’arresto disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare in carcere.

I relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari.