Villa San Giovanni, giro di vite dei Carabinieri sui controlli alla circolazione stradale

Proseguono senza sosta i controlli sulla sicurezza stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni. Nelle ultime giornate, le pattuglie hanno effettuato una serie di verifiche mirate che hanno portato all’individuazione di numerosi automobilisti indisciplinati.

Particolarmente allarmante è risultata la violazione dell’uso del cellulare durante la guida, una delle principali cause di incidenti stradali. Sono state cinque le sanzioni contestate, tra cui spicca il caso di un motociclista sorpreso mentre utilizzava i social network reggendo il manubrio con una sola mano. Un comportamento estremamente pericoloso, che ha aumentato esponenzialmente il rischio di perdere il controllo del mezzo.

Le nuove norme introdotte in materia di sicurezza stradale prevedono non solo pesanti sanzioni economiche, ma anche il ritiro immediato della patente per una settimana. In caso di recidiva, la sospensione potrà arrivare fino a tre mesi.

I Carabinieri ricordano quanto sia fondamentale evitare qualsiasi distrazione al volante: l’uso del cellulare, anche per pochi secondi, compromette l’attenzione e può risultare fatale. Guidare con prudenza significa anche rispettare sempre i limiti di velocità, adeguando l’andatura alle condizioni della strada e mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente per prevenire incidenti.

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza di allacciare le cinture di sicurezza, sia per chi siede davanti sia per i passeggeri posteriori, anche nei tragitti più brevi. Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla stanchezza, motivo per cui è consigliabile effettuare soste regolari durante i viaggi lunghi per riposare e recuperare energie.

Infine, i Carabinieri invitano a non mettersi mai alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, che alterano la percezione del pericolo e rallentano i riflessi, mettendo in serio pericolo la vita di chi guida e di chiunque si trovi sulla strada.