Nel vibonese i Carabinieri intensificano i controlli: sequestrati oltre 150 kg di artifizi pirotecnici non conformi in due operazioni

Proseguono le attività di contrasto da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire la sicurezza durante le festività natalizie.

Dopo la recente campagna di sensibilizzazione svolta nelle scuole del comprensorio, che ha visto protagonisti i Carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea, insieme ai Carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro, l’Arma di Vibo Valentia è ora impegnata sul fronte operativo per prevenire e contrastare la diffusione di materiale esplosivo non conforme.

Nel corso di due distinte operazioni, i Carabinieri hanno portato a termine importanti sequestri di materiale pirotecnico:

• durante una perquisizione domiciliare condotta dalle Stazioni di Mileto e Francica, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, sono stati sequestrati oltre 100 kg di artifizi pirotecnici di categoria F2, detenuti senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

• A Nicotera, i militari della locale Stazione hanno sequestrato circa 50 kg di fuochi d’artificio di categoria F2, privi della necessaria licenza prefettizia, trovati in vendita abusiva all’interno di un negozio.

Entrambi i responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la detenzione e la vendita illecita di materiale esplosivo, un reato che prevede pene severe per chiunque fabbrichi, detenga o metta in commercio tali prodotti senza le necessarie autorizzazioni.

Le operazioni si sono svolte in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, il cui costante impegno nel coordinamento investigativo rappresenta un elemento fondamentale per garantire la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.

Tali interventi rientrano in un piano di controlli capillari predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire la sicurezza durante le festività natalizie e prevenire incidenti legati all’uso di materiale pirotecnico non autorizzato.

Si precisa, infine, che le indagini sono in corso e i provvedimenti adottati non implicano alcuna responsabilità delle persone sottoposte a indagini, che si presumono innocenti fino a sentenza definitiva.