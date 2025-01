Donna di 75 anni muore dopo essere stata investita a Brancaleone

Condividi

Una donna di 75 anni è morta ieri sera a Brancaleone dopo essere stata investita da un fuoristrada, alla guida del quale si trovava un carabiniere libero dal servizio.

Dopo l’incidente, l’uomo si è fermato ed ha prestato soccorso. L’incidente è avvenuto mentre la settantacinquenne stava attraversando la strada su Corso Umberto I, nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa il centro abitato di Brancaleone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.