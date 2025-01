Feroleto Antico, uomo di 76 anni nei boschi scivola e si frattura le gambe, soccorso dai Vigili del Fuoco

Condividi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 14.20 circa in loc. Palazzo nel comune di Feroleto Antico per soccorso a persona.

Il malcapitato, un uomo di 76 anni che durante una escursione tra i boschi scivolava riportando delle fratture agli arti inferiori. Lo stesso contattava un familiare che subito allertava i soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a localizzare la posizione del ferito che veniva raggiunto ed immobilizzato su barella Toboga in dotazione alla squadra e trasportato in zona sicura dove veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con elisoccorso.