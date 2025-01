Reggio Calabria, imponente sequestro di armi nel quartiere Arghilla’ da parte dei Carabinieri

Condividi

Un normale controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Catona ha portato alla scoperta di un ingente arsenale di armi e materiale esplosivo nel quartiere di Arghillà, infliggendo un colpo importante alla criminalità organizzata. L’arsenale è stato rinvenuto in un immobile del quartiere, occultato dietro un muro nell’ultimo piano dell’edificio.

Rinvenimento dell’arsenale: Un deposito nascosto di armi e materiali esplosivi

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato quattro barili contenenti un vasto assortimento di armi da guerra, munizioni, e materiale esplosivo. Il contenuto, adeguatamente sigillato per garantirne una lunga conservazione, includeva fucili di varia tipologia, pistole di diversi calibri, munizioni da guerra, nonché panetti di tritolo, alcuni dei quali con detonatori già innescati. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi componenti elettronici, utilizzabili per la realizzazione di ordigni esplosivi telecomandati o a tempo.

Intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri: messa in sicurezza dell’area

Data la pericolosità del materiale rinvenuto, sono intervenuti nell’immediato gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. L’intervento ha richiesto diverse ore, al termine delle quali l’arsenale è stato trasferito in caserma per gli accertamenti necessari.

Le Forze dell’Ordine in prima linea: risposta tempestiva e decisa alla criminalità

L’operazione testimonia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità sul territorio. I Carabinieri, costantemente impegnati nella sorveglianza e nel monitoraggio delle aree più sensibili, hanno agito con prontezza, interrompendo sul nascere un possibile pericolo per la sicurezza pubblica. La presenza costante dei Carabinieri nel quartiere di Arghillà rimane un punto di riferimento fondamentale per garantire tranquillità e ordine nella zona.